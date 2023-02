Re per una notte | 40 anni di una commedia dal futuro

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 febbraio 2023) Quarant'fa, alla sua uscita (limitata) nelle sale statunitensi, Re per unasembrava aver danneggiato la carriera di Martin Scorsese. Oggi sembra invece un film dal, tornato nel 1983 per anticipare la cringe comedy che verrà e per riflettere sull'epoca delle celebrità e del fanatismo. Re per unanon è l'unico film di Martin Scorsese che si è tradotto in un flop al botteghino, ma è forse l'unico a distinguersi e a brillare anche per quelle stesse ragioni che hanno portato al suo insuccesso. Per comprenderne i motivi è utile sottolineare, prima di tutto, quanto male sia stato accolto alla sua uscita nel 1983. Re per unanon è stato solo un fiasco che ha costretto Scorsese a tornare, al suo nono film, alla soluzione della produzione indipendente per girare il successivo Fuori ...