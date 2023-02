Re Carlo e la moneta con l’amato personaggio di Harry Potter

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Royal Mint inglese ha annunciato un conio che diverrà assai speciale per i collezionisti: da una parte ree dall’altra unamatissimo della saga di. Si tratta, infatti, di unaraffigurante ildi Albus Silente, che ha caratterizzato molti episodi della saga di Hogwarts. Si tratta della prima della serie a presentare il ritratto del re. Laè la terza di una serie che celebra il 25esimo anniversario della pubblicazione die la pietra filosofale. Nelle precedenti monete era presente la regina Elisabetta. Per re, invece, si tratta della prima in featuring con un altro. Solo qualche mese fa, infatti, è stata svelata ...

AGI - 'Una misura folle'. Il leader di Azione,Calenda , parla con l'AGI del Superbonus 110% e non ha dubbi: 'Approvo la linea del governo'. ...contribuito a costruire di fatto una sorta di...I flower dress di Maxima d'Olanda Ma una soddisfazione per rec' è In compenso, però, repuò consolarsi con unacommemorativa di 50 centesimi che lo vede accanto a Albus Silente , ...

Re Carlo moneta Harry Potter: 50 centesimi da collezione Velvet Mag

Re Carlo III nel mirino dei manifestanti: «Non è il nostro re!» Io Donna

La Royal Mint conia una moneta da collezione con Albus Silente e ... Brand News

Le prime MONETE COMMEMORATIVE del 2023 a nome di re ... CN Cronaca Numismatica

I francobolli e le monete di re Carlo III ArtsLife

Il leader di Azione, intervistato dall'Agi, approva la linea del governo ma avverte: bisogna gestire la transizione, per evitare che famiglie e imprese restino con il cerino in mano ...Roma, 16 feb. (askanews) - È ancora presto per decretare il tramonto delle criptovalute. Al contrario: la recente decisione britannica di creare una sterlina digitale o criptosterlina, già comunemente ...