Rampage 17 02 2023 Slam Dunk

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nella Sames Auto Arena di Laredo, Texas, ed in programma c’è una puntata speciale dedicata all’All Star Weekend della NBA. L’Elite affronterà il team composto dai Top Flight ed AR Fox in un rematch con in palio i titoli Trios, Jade Cargill metterà in palio il titolo TBS contro Vertvixen, Ricky Starks se la vedrà con Daniel Garcia ed infine nel main event assisteremo allo scontro decisivo dell’accesissima rivalità tra Swerve Strickland e Dustin Rhodes. AEW World Trios Championship Match: The Elite (c) vs. Top Flight & AR Fox (3,5 / 5) L’incontro ha celebrato appieno il tema All Star Game della puntata, nel corso della contesa abbiamo infatti assistito a svariati spot a tema basket con l’ausilio di una palla usata a mo’ di oggetto ...