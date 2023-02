...- Seconda vittoria consecutiva in campionato per il, che batte a domicilio e di misura il Monza. Al Brianteo finisce 1 - 0 grazie alla fiammata di Messias nel corso del primo tempo: con...... i Magpies vogliono un altro calciatore di spessore in difesa da affiancare a Botman, nome già noto soprattutto ai tifosi delper la telenovela di mercato della scorsa estate. E...

Questo Milan non diverte, ma ha imparato a soffrire Calciomercato.com

L'infortunio di Maignan è finalmente alle spalle: il Milan lo ritrova per ... Fanpage.it

Galliani: 'Monza-Milan è la mia vita, in questo club il mio ultimo ballo' Sky Sport

Maldini: 'Questo Milan è un po' malato. Leao e l'incontro con ... Calciomercato.com

Monza - Milan: 0-1 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita Virgilio Sport

Per la terza partita di fila il Milan vince segnando un gol e non subendo gol. Vantaggio dei rossoneri grazie ad una bella girata di Messias di prima e al ...MONZA (ITALPRESS) – Il Milan soffre ma trova una vittoria fondamentale per 1-0 sul campo di un Monza comunque positivo. E’ un bel sinistro di Messias alla mezz’ora a decidere un match molto intenso, c ...