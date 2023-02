Quegli immigrati africani sfruttati in Senegal

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 18 feb – Ilè uno dei Paesicon la più alta crescita economica e questo è dovuto non solo all’estrazione di minerali e allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas naturale, ma anche al fatto che il governo sta usando le entrate del settore minerario e degli idrocarburi per costruire opere infrastrutturali. Tra queste spicca per importanza la costruzione di Diamniadio, una nuova città pensata e progettata per ospitare uffici governativi e alleviare la congestione della capitale Dakar. Come succede però per i Paesipiù ricchi anche ilattira moltiprovenienti da altre nazioni del continente nero e quindi non deve sorprendere che in molti cantieri la manodopera è prevalentemente composta da stranieri. Leggi anche: Come e perché l’economia del ...