Quartieri Spagnoli | rubato il quadro con il piede sinistro di Maradona

(Di sabato 18 febbraio 2023) Come fosse un sacrilegio, il furto accaduto stanotte a Napoli,, da Largo- ormai viene riconosciuto cosi universalmente lo spazio dedicato a Diego in via Emanuele de Deo - :...

Come fosse un sacrilegio, il furto accaduto stanotte a Napoli,, da Largo Maradona - ormai viene riconosciuto cosi universalmente lo spazio dedicato a Diego in via Emanuele de Deo - : ai piedi del famoso murale attorno al quale è cresciuto in ...L'opera donata da Stefano Ceci - storico amico di Diego - è ora di nuovo al suo posto, affissa proprio accanto al murales dedicato al campione argentino nel cuore del. La ...

Maradona, ritrovato il quadro con la riproduzione del piede sinistro di Maradona ai Quartieri spagnoli ilmattino.it

Napoli, sparisce il quadro del piede sinistro di Maradona ai Quartieri Spagnoli: giallo risolto dopo alcune ore Corriere del Mezzogiorno

Quartieri Spagnoli, rubato il quadro del piede sinistro di Maradona: era un dono dell'ex manager Tutto Napoli

Napoli, sparita e ritrovata la foto del piede sinistro di Maradona ai Quartieri Spagnoli La Repubblica

Sparito e subito e ritrovato il quadro del piede sinistro di Maradona ai Quartieri Spagnoli Fanpage.it

Nelle ultime ore era stata diffusa la notizia del furto del quadro raffigurante il piede d'oro di Maradona, donato da Stefano Ceci ai Quartieri Spagnoli dove si trova il celebre murales dedicato a D10 ...Qualcuno ha fatto sparire il quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona, esposta ai Quartieri Spagnoli.