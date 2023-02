Quanto gli resta da vivere | Bruce Willis | gli ultimi drammatici aggiornamenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il dramma diha ora contorni più distinti. I familiari dell'attore hanno reso noto la diagnosi che ha colpito l'attore, a distanza di un anno da quando annunciarono il suo ritiro dalle scene. Il divo Usa è vittima di demenza frontotemporale (nota come Ftd). «Si tratta di una malattia crudele di cui molti di noi non hanno mai sentito parlare e che può colpire chiunque - si legge nel comunicato reso noto dalla famiglia - oggi non ci sono cure, ma è una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire». Una notizia che rattrista ancora di più e che fa capire che la situazione è sempre più grave. Una scelta coraggiosa anche per sensibilizzare l'attenzione su un male poco conosciuto. L'afasia, infatti, è un disturbo del linguaggio che limita la capacità di esprimersi verbalmente, comprendere, scrivere e leggere. Attività che riducono il ...