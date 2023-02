PSG | Galtier | “Neymar si rilassa con il poker? È un suo diritto” | VIDEO

Occhio al Paris Saint - Germain di Campos (che lo stima molto), vista la precaria posizione die la riluttanza di Zidane ad accettare la panchina della squadra rivale dell'amato Marsiglia. ......dimenticare per il. Tutto ha inizio nella trasferta a Marsiglia, per l'ottavo di finale di Coppa di Francia: sconfitta per 2 - 1. La Costa Azzurra si conferma indigesta per gli uomini di...

Galtier prova a coprire l'imbarazzo del PSG su Neymar al tavolo da poker: Ha il diritto di farlo Sport Fanpage

Domani PSG-Lille, due defezioni importanti per Galtier: Hakimi e Marquinhos infortunati TUTTO mercato WEB

Christophe Galtier – interlive.it Con la maglia del PSV spera di poter dire la sua e fare il salto in avanti verso il sogno della Nazionale, mentre è ben consapevole che il PSG potrebbe richiamarlo ...PSG-Lille è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: probabili formazioni, pronostici.