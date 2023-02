Prosciutto cotto via dai supermercati | ecco quale I rischi per la salute

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023)nel piatto, stavolta tocca al. Il ministero dellaha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto "alta qualità" in tranci venduto con i marchi Motta e La Bottega del Gusto di Eurospin. Dietro al ritiro del prodotto la presenza, non dichiarata in etichetta, di soia. Come sapere se nel frigo abbiamo i prodotti ao? Oggetto del richiamo, come riporta Il fatto alimentare, sono le confezioni di "alta qualità Motta, venduto in pezzi da 1,3 kg circa (peso variabile), con il numero di lotto L225139 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 21/02/2023"; e ancora il "alta qualità La Bottega del Gusto, venduto in pezzi da 750 grammi, con il numero di lotto ...