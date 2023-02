Problemi di batteria con l’aggiornamento One 5 1 | forse una causa e una soluzione

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ci sonodidopoOne UI 5.1 sui primi dispositivi Samsung Galaxy supportati. Nel corso della settimana che volge al termine, molti dispositivi hanno già compiuto il grande passo verso l’interfaccia utente rinnovata e per questo motivo si tirano già le somme in merito all’update. Il sito di settore SamMobile ha raccolto diverse lamentele degli utenti su Reddit come su Samsung Community. Tutte hanno lo stesso denominatore comune: la percentuale di carica tende a scendere rapidamente dopo l’attualizzazione software. Non ci sono specifici modelli per i quali sono confermati ididelOne UI 5.1. Piuttosto un po’ tutti gli smartphone su cui il firmware è stato scaricato e installato presentano dei...