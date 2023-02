Probabili formazioni Atalanta-Lecce | ventitreesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 19 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Obiettivi diversi per le due squadre, ma con la stessa voglia di ottenere il massimo. Gasperini insegue un piazzamento Champions, Baroni vuole avvicinarsi alla salvezza aritmetica.– Maehle torna dalla squalifica e si prende il posto di Ruggeri. Boga agirà alle spalle di Lookman e Hojlund. De Roon e Koopmeiners in mediana. Muriel anche torna ...