Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Max Allegri sul filo”

...Mazzoleni scuote i suoi negli spogliatoi e i biancorossi mettono la testa avanti per lavolta ... 4 Scarica il PDFNon solo: qui a Mandello, durante laondata di pandemia, i mandellesi di origine turca hanno ... Scarica il PDF

Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, i marziani” Pianeta Milan

Tuttosport in prima pagina cita Berlusconi: "Milan nel cuore, il Monza deve ancora entrarci" Milan News

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it

PRIMA PAGINA ROMA - Senza storia, il Napoli vola a +18 sull'Inter AreaNapoli.it

PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Juve, dubbi al Max: la società riflette. Kvara-Osi da godere AreaNapoli.it

Oggi è il grande giorno di Monza-Milan, una partita sentita sicuramente per la grande vicinanza geografica ma soprattutto per il carico di emozioni che si porta dietro.L'edizione di oggi di Tuttosport cita in taglio laterale le parole pronunciate ieri da Silvio Berlusconi in un'intervista concessa a Sky in occasione della sfida di oggi ...