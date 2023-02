Prezzo luce e gas 2023 | cosa succederà nei prossimi mesi? Stime

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 18 febbraio 2023)e gas: quello appena passato è stato un anno decisamente nero per i consumatori. Quali sono le prospettive per quello appena iniziato secondo gli analisti? Si intravede un miglioramento per quanto riguarda il costo dell’energia o il trend negativo continuerà anche nei? Una panoramica su quello che riferiscono le previsioni più autorevoli tra quelle disponibili al momento. Price cap: stop vendita petrolio russo a chi lo adotta. Che succede?e gas:neie gas: quello appena passato un anno decisamente nero per i consumatori ...