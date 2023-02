Premier League | una papera all’ultimo minuto di Emiliano Martinez regala la vittoria all’Arsenal – VIDEO

(Di sabato 18 febbraio 2023), portiere dell’Aston Villa, hato unapreziosadel match, portiere dell’Aston Villa, hato unapreziosadel match. Chute maravilhoso do Jorginho e a infelicidade do 'Dibu'.Virada do Arsenal!pic.twitter.com/60QmyoFiKi— ? (@DoentesPFutebol) February 18, 2023 Il portiere dell’Argentina ha fatto una vera e propria “”: tiro da fuori area di Jorginho con la palla che va a finire sul legno ma poi sbatte sulla testa dell’estremo difensore e si insacca dentro. L'articolo proviene ...

Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa, ha regalato una vittoria preziosa all'Arsenal all'ultimo minuto del match Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa, ha regalato una vittoria preziosa ...Rocambolesco successo per l' Arsenal contro l' Aston Villa , sconfitto 4 - 2 nella 24esima giornata di2022/2023. Reduci da un momento di difficoltà, con 1 solo punto raccolto nelle ultime 3 giornate e un vantaggio sul Manchester City che si era azzerato in classifica, i Gunners ...

I club di Premier League stanno continuando a comprare altre squadre in tutto il mondo Undici

Cassano: “Avrei potuto giocare in Premier League. Ecco dove” ItaSportPress

Premier League, 22esima giornata: Manchester United-Crystal Palace, Wolverhampton-Liverpool, Aston Villa ... Eurosport IT

Jorginho rilancia l'Arsenal: poker all'Aston Villa in rimonta La Gazzetta dello Sport

Dal Qatar offerta pazzesca per prendere lo United. E c'è anche quella di Ratcliffe La Gazzetta dello Sport

L'Arsenal allontana la crisi con una vittoria rocambolesca. I Gunners, infatti, dopo essere andati due volte in svantaggio (con altrettanti pareggi) superano l'Aston Villa nel recupero: finisce 4-2, g ...L'attore premio Oscar era in tribuna al Villa Park per assistere alla sfida di Premier della "sua" squadra: ma non è andato tutto come previsto ...