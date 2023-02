Premier League | LIVE Aston Villa-Arsenal 2-1 Il City risponde alle 16 Chiude Newcastle-Liverpool

(Di sabato 18 febbraio 2023) 24ª giornata dipronta a dare il via ad un grande sabato di calcio internazionale con ben 8 gare in programma quest’oggi.13...

... l'assistente al VAR Lee Mason, reo di aver commesso un errore lo scorso 11 febbraio in occasione del match tra Arsenal e Brentford, ha firmato una risoluzione del contratto con laper ...In un comunicato, il consorzio del Qatar guidato da Jassim Bin Hamad Al Thani si dice ad acquistare il 100% del 'più grande club del mondo' per ...

I club di Premier League stanno continuando a comprare altre squadre in tutto il mondo Undici

Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga, Ligue 1 (17- 18 - 19 Febbraio) Digital-Sat News

Newcastle-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Manchester United, l'offerta folle dello sceicco Al Thani: la Premier sta diventando un Selvaggio West la Repubblica

Offerta di 6 miliardi per il Manchester United: il Qatar con Al Thani assalta la Premier League Eurosport IT

Sospeso dopo il clamoroso errore al VAR in Arsenal-Brentford, dove convalidò un goal irregolare di Toney, lascia il ruolo di arbitro di Premier.Sono state ore di grandi polemiche in Inghilterra dopo quanto accaduto nella sfida tra Arsenal e Brentford dello scorso 11 febbraio ...