(Di sabato 18 febbraio 2023) L'ha riconquistato il primo posto inLeague vincendo in casa dell'(4 - 2, dopo essere stato due volte in svantaggio), mentre il Manchester City è stato fermato sull'1 - 1 ...

L'torna da solo al comando dopo la 24esima giornata diLeague. I Gunners al Villa Park hanno travolto in rimonta per 4 - 2 l'Aston Villa con le reti di Saka, Zinchenko, l'autogol del ...20 24ª giornata diLeague pronta a dare il via ad un grande sabato di calcio internazionale con ben 8 gare in programma quest'oggi. Alle 13.30 è stato l'la prima squadra a scendere in campo . I Gunners , ...

Premier: pari City, l'Arsenal torna in testa - Sport Agenzia ANSA

Premier: l'Arsenal batte l'Aston Villa e torna in testa - Calcio Agenzia ANSA

Il City frena, l'Arsenal fa poker e ritorna in vetta. Paura per Azpilicueta La Gazzetta dello Sport

Premier, Aston Villa-Arsenal 2-4, Arteta torna in vetta. Flop City, Chelsea ko. LIVE Newcastle-Liverpool 0-2 Calciomercato.com

Premier League: l'Arsenal sorride nel finale, il Nottingham beffa il City - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Arsenal ha riconquistato il primo posto in Premier League vincendo in casa dell'Aston Villa (4-2, dopo essere stato due volte in svantaggio), mentre il Manchester City è stat ...Ancora una sconfitta per il Chelsea, in campo il LIverpool. Il quadro della 24/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...