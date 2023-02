Premi | c’è un’altra italiana agli Oscar | è la produttrice Chiara Tilesi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non solo la regista Alice Rohrwacher e il truccatore Aldo Signoretti: il 12 marzo c’èche corre per una statuetta nella serata più importante per Hollywood e per il cinema internazionale., nata a Firenze, ma a Los Angeles da 25 anni, è tra i produttori del film ‘Tell it like woman’, candidato all’per la miglior canzone originale “Applause”, scritta da Diane Warren (alla 14sima candidatura) e interpretata da Sofia Carson. “È un’ode alla forza delle donne e alla necessità di sostenerci, di applaudirci”, dice la. È questa la filosofia che 7 anni fa l’ha spinta a creare la casa di produzione no profit We do it together, che promuove progetti “che mirano a dare voce alle donne, spesso rappresentate in modo limitato nel piccolo e grande ...