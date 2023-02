Possibile costo abbonamento Netflix 2023 con membro extra in Italia

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Quale sarà il nuovodell’, dopo che saranno entrate in vigore anche inle modifiche per le quali saràcondividere l’account con unrispetto alla famiglia, ma solo sottoscrivendo apposito piano? Nella settimana che volge al termine abbiamo portato a conoscenza dei nostri lettori le modifiche relative all’impostazione dell’abitazione principale relativa al proprio profilo, misura che propriogià sta adottando in Europa (in Spagna e Portogallo) per evitare usi fraudolenti del proprio servizio. Per il mese di marzo o poco più si attende la medesima svolta anche ine dunque non si potrà procedere più alla condivisione ...