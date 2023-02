Pnrr | un mese in più per ok a terza tranche | le risorse arrivate e quelle attese

(Di sabato 18 febbraio 2023) Bruxelles ha deciso di prendersi tre mesi, invece dei canonici due, per passare al vaglio il dossier inviato da Roma con la documentazione che certifica il raggiungimento di 55 tra tappe e obiettivi che sono alla base della richiesta avanzata per l’erogazione delladei 19 miliardi

Era chiuso dallo scorso di novembre 2022 per permettere lo svolgimento dei lavori di rifacimento dei sottoservizi e del selciato finanziati con fondi e con il contributo della Astea spa

ROMA – La carenza di personale lamentata da tanti imprenditori del settore privato rischia di diventare un'emergenza anche per molte amministrazioni pubbliche soprattutto per le qualifiche tecniche. Scuola dell'Infanzia di Sferracavallo, si va verso la ricostruzione. È stato ammesso a finanziamento per 2,3 milioni di euro l'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola.