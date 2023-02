Pisa - Venezia 1 - 1 | Gara segnata dalle decisioni del var | Gliozzi pareggia su rigore

D'Angelo raggiunge quota 187 panchine diventando il secondo allenatore più longevo della storia delSi è concluso con un pareggio l'anticipo del venerdì sera del 25° turno di Serie B . L'incontro fraè terminato 1 - 1 con un gol per tempo. Al 17' il vantaggio dei lagunari con Candela , poi al 74' il pari dei toscani grazie al calcio di rigore trasformato da Gliozzi , segnato al ...

Succede di tutto nell’anticipo della 25esima giornata di campionato tra Pisa e Venezia. Al 17’ passa in vantaggio la squadra di Vanoli grazie al primo gol stagionale di Candela. Pohjanpalo firma il ...Finisce 1-1 l'anticipo del 25° turno di Serie B tra Venezia e Pisa, un punto a testa per Vanoli e D'Angelo, il gol di Candela non basta ...