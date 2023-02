Pirelli in Bahrain farà debuttare una nuova mescola di pneumatici

(Di sabato 18 febbraio 2023)ha rivelato le sue selezioni diper le prime tre gare della stagione, e il fornitore esclusivo della F1 introdurrà unain occasione del primo appuntamento in. Quest’anno,avrà a disposizione sei mescole per soddisfare le sue assegnazioni diin 23 gare.in: laDalla dura alla morbida, la gamma della scorsa stagione andava dalla C1 alla C5. Ma lalinea di quest’anno va da C0 a C5. La gomma C1, la più dura dello scorso anno, è passata alla C0, mentre ladiventa laC1 della serie all’interno ...

La casa italiana ha pubblicato le mescole scelte per i primi tre Gran Premi della stagione:(5 marzo), Arabia Saudita (19 marzo) e Australia (2 aprile). Per questa stagione,ha aggiunto una mescola (tra le più hard) per un totale di sei a disposizione. Conosciamo le mescole ......dei test pre - stagionali in programma intra qualche giorno, ma nel frattempo è giunta una comunicazione che avvicina sempre più l'appuntamento con l'inizio del mondiale 2023. La, ...

