PERONI TOP10 | NEI POSTICIPI DEL XII TURNO SUCCESSO DI PETRARCA E ROVIGO

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma – Sfiora l’impresa l’HBS Colorno di Umberto Casellato, che nel posticipo della XII giornata dicede il passo ai Campioni d’Italia delRugby, che rafforza la propria leadership con 46 punti. Gli uomini di Marcato realizzano 18 punti contro i 16 dei biancorossi di coach Casellato; magra consolazione per i Biancorossi, arrembanti ma un po’ troppo fallosi in fase offensiva, il punto di bonus difensivo conquistato allo scadere grazie alla meta del neo acquisto Van Niekerk. Ai Bersaglieri superano il XV delle Fiamme Oro 26 a 10 e salgono al secondo posto della classifica con 41 punti a due lunghezze da Colorno e Valorugby (39). Ilsi ferma fino al week-end del 4/5 marzo per lasciare spazio alle ultime due giornate di Coppa Italia per definire ...