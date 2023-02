Perché pochi Comuni realizzano la rivoluzione delle ecotecnologie?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ne ho parlato con Cristiano Bottone del MovimentoCittà di Transizione, che ha grande esperienza nella consulenza ad amministrazioni locali. In Italia ci sono centinaia diche hanno adottato scelte vincenti. Tanto per fare qualche esempio: illuminazione a led, pompe di calore, isolamento termico, orti popolari a disposizionefamiglie a basso reddito, strategie per la mobilità sostenibile, impianti di biogas, impianti fotovoltaici comunali, supporto a gruppi di acquisto, banche del tempo, rapaire café, mercatini liberi dell’usato,tà energetiche… E non sono solo le amministrazioni progressiste a seguire questa via, anche alcune amministrazioni di destra hanno ottenuto risultati ottimi; esempio luminoso Sondrio. Il che prova che non si tratta di scelte ideologiche ma di buon senso. Ma ...