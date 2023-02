Per Confindustria nel primo trimestre l' Italia eviterà la recessione

"La crescita del Pil italiano - osserva- è prevista scendere da un eccellente +3,9% nel 2022 (due terzi 'gonfiato' dal trascinamento dal 2021), a un valore molto più basso nel 2023,...... nuovo aumento tassi a marzo di altri 50 punti base La crescita del Pil italiano, sottolineano gli analisti di, è prevista scendere da un eccellente +3,9% nel 2022 (due terzi '...

Il ribasso del prezzo dell'energia da fine 2022, che rimane comunque ben al di sopra dei livelli di due anni fa, "sta favorendo la riduzione dell'inflazione in Italia e Europa (seppur su valori ancora ...Uno scenario "in miglioramento" con lo spettro della recessione che resta lontano, almeno per il primo trimestre dell'anno. È il quadro positivo dell'economia italiana, che emerge dalle analisi del ...