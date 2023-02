Pensioni | ecco quando può saltare tutto | addio assegno | la data da incubo

(Di sabato 18 febbraio 2023) La domanda è semplice: ma chi le pagherà lefra quarant'anni? I pessimisti incalliti diranno che il problema ci sarà molto prima. Se ci fermiamo al “quanto” credo che la questione si presenterà in un decennio. La mia domanda è "se" ci saranno lefra quarant'anni. La prestazione, così come la conosciamo oggi con il sistema a ripartizione, è finanziata dai lavoratori attivi. Il dilemma riguarda i lavoratori prima che il lavoro. E i lavoratori ci saranno se ci saranno nuovi giovani al lavoro. La penuria prima che di lavoro è di giovani. Alla fine a decideresarà la denatalità. Senza nascite non ci saranno giovani in numero sufficiente a “produrre” lavoratori capaci di generare contribuzione previdenziale. Quindi niente? L'ultima scossa sull'emergenza culle è stata prodotta dal Forum ...

Leggi Anche Superbonus,cosa prometteva Meloni in campagna elettorale. Conte e il Pd all'... Non sono bastati i tagli alle, i tagli agli stipendi dei dipendenti pubblici e ancora la ...Una formazione politica che in materia di diritti sociali e civili sappia tenere testa alla prima premier donna che, anziché sostenere le donne, le colpisce sulle, le discrimina sul numero ...

Pensioni, scatta la rivalutazione ma non sarà per tutti: ecco come cambia l’assegno La Stampa

Pensioni, Ecco come saranno rivalutati gli assegni oltre le 4 volte il minimo Pensioni Oggi

Pensioni, ecco come funzione la rivalutazione. I chiarimenti Inps Finanza.com

Pensioni, Ecco i contributi dovuti da artigiani e commercianti nel 2023 Pensioni Oggi

Pensioni, Italia e Francia a confronto. Età pensionabile e regimi speciali: ecco perchè siamo più avanti... FIRSTonline

Si amplia la platea del bonus da 200 e 150 euro. La misura introdotta dal governo Draghi nel 2021 per sostenere le categorie di professionisti che non avevano superato i 35mila euro di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...