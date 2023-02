Pd | nei circoli Bonaccini al 54% e Schlein al 34%

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sono stati resi noti i dati dei congressi di circolo del Partito Democratico aggiornati al 17 febbraio. A pubblicarli la commissione nazionale per il congresso del Pd. Hanno espresso la loro ...

Sono stati resi noti i dati dei congressi di circolo del Partito Democratico aggiornati al 17 febbraio. A pubblicarli la commissione nazionale per il congresso del Pd. Hanno espresso la loro ...Saranno loro ad andare al secondo, decisivo turnogazebo, mentre per il voto dei congressi si attendono iLazio e Lombardia in virtù della proroga dovuta alle elezioni regionali. Tra il ...

Pd. Se i gazebo daranno un esito diverso rispetto ai circoli ytali.

Bonaccini vince la sfida nei circoli LA NOTIZIA

Pd, i voti nei circoli: Bonaccini prende il largo, il 60% in regione. Schlein tiene testa in città. Ecco i ri… La Repubblica

Voti nei circoli Pd, i conti non tornano: "Li dia il Nazareno" la Repubblica

Nei circoli del Pd, Bonaccini supera il 50 per cento Agenzia Nova

1' di lettura 18/02/2023 - Ieri sera si è tenuto presso il Circolo Acli Ss. Annunziata di Montecosaro si è tenuto un incontro di una serie della serie di appuntamenti promossi nell’ambito della campag ...I detenuti in regime di carcere duro non possono richiedere un'offerta televisiva diversa da quella prevista dalla circolare nazionale. Ecco cosa ha deciso la Cassazione e lo spinoso precedente ...