Paulo Sousa conferma | «Anche lo Spezia mi ha cercato | ma io…»

(Di sabato 18 febbraio 2023), neo allenatore della Salernitana,di essere statodallo: le sue dichiarazioni, neo allenatore della Salernitana,di essere stato contattato dalloprima di firmare per i granata. Le dichiarazioni in conferenza. LE PAROLE – «Vi confermo che ho voluto fortemente la Salernitana. È vero che mi ha contattato lo, maclub che potrebbero disputare le competizioni internazionali. Ma sono felice delle scelta che ho fatto venendo qui. L’atteggiamento, le idee e il calcio non cambiano se lotti per la salvezza o per lo Scudetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.