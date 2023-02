(Di sabato 18 febbraio 2023) «Nel 1972 cominciavo a riprendermi dall’esperienza elettrica. Mentre mi trovavo ad Amsterdam per suonare in un trio acustico, ricevetti una telefonata da Manfred Eicher, che mi chiese se fossi interessato L'articolo proviene da il manifesto.

... che decine di grandi musicisti in tutto il mondo hanno sfruttato come "combustibile" per personali improvvisazioni e rivisitazioni, a partire dagli anni Sessanta con il pianista. In questo ...Tra i pianisti jazz che più di ogni altri lo hanno ispirato troviamo Teddy Wilson, Bud Powell, Bill Evans, Winton Kelly, McCoy Tyner,. Ma la lista potrebbe continuare ancora, perché Andrea ...

Paul Bley, tasti poetici | il manifesto Il Manifesto

I frutti germogliati nella musica salentina La Gazzetta del Mezzogiorno

«Liberare il tempo» Paul Bley con David Lee Musica Jazz

“Il jazz a mare” a Milano: l'Homelife Trio in concerto martedì 31 ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Paul Bley, Footloose - Musica Jazz n.863 (ottobre 2022) Musica Jazz

Insieme a «Piano Improvisations» di Chick Corea e «Facing You» di Keith Jarrett, ha contribuito a caratterizzare lo stile dell’etichetta tedesca Ecm ...