Successo anche per l'Ascoli sul campo del. Pareggia Oddo alla prima sulla panchina della Spal: 1 - 1 con il Como. Finisce senza reti Cosenza - Sudtirol, Poluzzi para un rigore a Marras. Un ...... acquistato dal Cruzeiro per 30 miliardi di lire, si era rivelato uncolossale, e serviva una ... A 30 anni, la sua carriera ricominciò allora dall'Emilia - Romagna: la Roma lo vendette al, ...

Parma flop, crollo Reggina. Perugia a valanga, il Bari riacciuffa il Cagliari La Gazzetta dello Sport

Serie B, Cittadella show, Parma flop, pari tra Palermo e Frosinone TernanaNews

Serie B, 25a: il Palermo raggiunge il Pisa. Flop Reggina e Brescia Stadionews.it

Bari e Brescia ko in casa, il Sudtirol fa piangere la Reggina. Parma flop La Gazzetta dello Sport

Serie B, quante sorprese: il Sudtirol accorcia sulla Reggina, impresa Cosenza e flop Bari | CLASSIFICA StrettoWeb

I risultati delle partite delle 14: pari tra Palermo e Frosinone, Parma in crisi, cosi come la Reggina. Risorge il Benevento, 1 punto per SPAL, Como Cosenza e SudTirol ...Risultati a sorpresa nel 25° turno di campionato. Nel match clou pareggio (con reti spettacolari) tra Palermo e Frosinone. Pecchia in crisi, come Super Pippo. Bene Stellone col Brescia. Pari tra Spal ...