Parigi-Roubaix 2023 | presentato il percorso | novità Haspres | confermate Foresta di Arenberg e Carrefour de l’Arbre

(Di sabato 18 febbraio 2023) Laandrà in scena domenica 9 aprile e sarà la terza Classica Monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Ildell’Inferno del Nord non ha subito grosse variazioni rispetto alla tradizione: partenza da Compiègne (alle porte della capitale francese) e arrivo all’iconico Velodromo André-Pétrieux per un totale di 256,6 chilometri, di cui ben 55,5 saranno sul pavé. I settori sulle pietre saranno 29 e i segmenti a cinque stelle saranno i canonici tre: ladi(km 161,3), Mons-en-Pévèle (km 208),de l’Abre (km 239,5 km). Il primo tratto in pavé sarà a Troisvilles, ci sarà unaprima della: il settore diche torna dopo 19 anni (1700 km che si ...

