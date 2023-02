Papa Francesco non si dimette Ma indiscrezioni dal Vaticano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) «Credo che il ministero delsia ad vitam». Lo ribadisce, tornando sul tema-tormentone delle dimissioni, sue e di ogni Pontefice; lo fa quando incontra i gesuiti africani durante la sua visita nella Repubblica Democratica del Congo, incontro e dialogo i cui contenuti sono stati resi noti ieri dal direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro. Da questo incontro emerge la chiara idea del Pontefice: la scelta dei Papi dimissionari non deve diventare una moda: «È vero che ho scritto le mie dimissioni due mesi dopo l'elezione e ho consegnato questa lettera al cardinale Bertone. Non so dove si trovi questa lettera», precisando che «l'ho fatto nel caso che io abbia qualche problema di salute che mi impedisca di esercitare il mio ministero e di non essere pienamente cosciente per poter rinunciare. Questo però non ...