Palermo-Frosinone | le formazioni ufficiali

(Di sabato 18 febbraio 2023) Queste ledella gara, valevole per la 25a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14:00.: 22 Pigliacelli, 2 Jensen, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori (cap.), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 79 Lancini. Allenatore: Corini.: 22 Turati, 7 Rohden, 10 Caso, 11 Boloca, 20 Ravanelli, 24 Moro, 25 Szyminski, 31 Sampirisi, 36 Mazzitelli, 94 Insigne, 99 Frabotta. A disposizione: 1 Loria, 2 Oyono, 4 Kone, 9 Mulattieri, 14 Gelli, 16 Garritano, 23 Kalaj, 29 Cotali, 30 Monterisi, 32 Baez, 41 Oliveri, 90 Borrelli. Allenatore: Grosso. Arbitro: Ghersini ...

Dopo l'anticipo tra Pisa e Venezia terminato 1 - 1, la Serie B entra nel vivo: tra i match di oggi riflettori puntati sue Bari - Cagliari. Chiude la giornata il match tra Modena e Genoa, in programma domenica alle 16.15.

