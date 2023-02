Pagelle Monza-Milan | Messias decisivo | Thiaw solito muro

(Di sabato 18 febbraio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:FLOP: Krunic VOTI:(3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Marlon 5,5 (Gytkjaer 6), Marí 6 , Izzo 5,5; Birindelli 5,5 (Carboni 6,5), Rovella 6 (Sensi 6), Pessina 6, Ciurria 6,5 ; Mota 5,5 Caprari 5,5 ; Petagna 6 (Machin 5,5).(3-4-3): T?t?ru?anu 6,5 ; Kalulu 6,5,7, Tomori 6;7 (Saelemaekers 6), Tonali 6,5, Kruni? 5,5 (Bakayoko sv), Hernández 6; Díaz 6 (De Ketelaere 5), Origi 5,5 (Giroud 6), Leão 6 ...

Ledi- Milan: Thiaw non sbaglia nulla, Mota deludeMONZADi Gregorio 6,5 - Salva il salvabile, è insuperabile nel primo tempo fino alla zampata di Messias. Nel finale bravo nuovamente ad ...- Milan: ledei brianzoli .- Milan: ledei rossoneri .- Milan: la pagella dell'arbitro . Serie A, Milan: i prossimi impegni dei rossoneri .- Milan: il ...

Pagelle Monza-Milan 0-1, Messias il migliore: bene Krunic e Thiaw Pianeta Milan

Le pagelle del Monza - Petagna generoso, Ciurria multitasking. Di Gregorio portiere top TUTTO mercato WEB

Monza-Milan, le pagelle di Crudeli: “In trincea! Ma ho visto un fantasma in campo” Il Milanista

Monza-Milan 0-1, le pagelle Sky Sport

Monza-Milan, le pagelle di Cm: Thiaw giganteggia, bene Díaz. Buio De Ketelaere Calciomercato.com

Il difensore nasconde Origi prima e Giroud poi, l'esterno per poco fa male anche al Milan dopo Inter e Juve: solo il palo gli dice di no ...I rossoneri piegano i brianzoli all'U-Power Stadium: altro errore importante per De Ketelaere, Messias sorprende a destra.