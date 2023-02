Pagelle Inter-Udinese 3-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. A San Siro partita maschia con tanti contatti e su uno di questi viene fischiato il calcio di rigore per fallo su Dumfries. Al Var Dionisi non ha nessun dubbio ed indica il dischetto. Lukaku si fa ipnotizzare da Silvestri, ma il rigore si ripete perché un giocatore era entrato dentro l’area di rigore e stavolta Big Rom non sbaglia. L’a fine primo tempo trova la rete del pareggio con Lovric. Nella ripresa i nerazzurri sprecano tre palle gol importanti e in una ripartenza rischiano anche di passare sotto ma Success spreca tutto. Ci pensa Mkhitaryan a spaccare la partita con ...