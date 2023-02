Padel | Alejandra Salazar | “Il WPT ci ha dato il permesso per giocare il Premier Padel”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Continuano le grandi notizie nel mondo del. Dopo un 2022 pieno di caos e litigi, il 2023 potrebbe essere l’anno di una svolta enorme per questo sport in continua crescita. Nelle settimane scorse c’erano stati infatti i primi veri contatti tra WorldTour e, che sono serviti per avvicinarsi a un accordo in vista del 2024 (i due circuiti potrebbero unirsi), e ora sembra mancare sempre meno a un altro grande passo verso un futuro migliore. Secondo quanto affermato dalla numero 1 al mondo(fonte: Esto Es), il WPT avrebbe finalmenteil consenso per far partecipare le donne agli eventi del...