Pace ma non a tutti i costi Guerra in Ucraina | le condizioni di Kuleba

(Di sabato 18 febbraio 2023) A un anno dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'da parte della Russia, i membri del G7, rappresentati dai ministri degli Esteri riuniti a Monaco, hanno ribadito in una dichiarazione il loro impegno «ad una continua solidarietà nei confronti dell'per tutto il tempo necessario» e hanno condannato l'aggressione russa chiedendo a Mosca il ritiro delle forze dal Paese invaso. I ministri hanno accolto la partecipazione del ministro degli Esteri ucraino Dmytroall'incontro e «l'impegno dell'per unagiusta e duratura» dimostrato dal presidente Zelensky con le osservazioni al vertice del G20 nel novembre 2022. I ministri «hanno condannato con la massima fermezza la brutale e non provocatadi aggressione del governo russo contro ...

15.20 Kuleba:vogliamoad ogni costo "Noi stiamo combattendo sul terreno, ma vogliamo anche launaa tutti i costi però". Così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, a Monaco, per la Conferenza ...Leggi Anche Ucraina, Pechino: 'Tutti i Paesi rispettino l'integrità territoriale, no a guerre nucleari' - Nato: 'Più sostegno a Kiev, Putinpianifica la' 'Avanti con il sostegno all'Ucraina e al suo diritto di difendersi' Al G7 i ministri ribadiscono dunque 'la loro determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina nell'esercizio ...

Questa guerra non può continuare", ha affermato il numero uno della politica estera cinese Wang Yi, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, precisando che la Cina "è ferma dalla ...La posizione del Governo italiano a difesa dell'Ucraina e in favore di una pace giusta non è mai cambiata", ha scritto poi su Twitter il responsabile della Farnesina. Kuleba nel corso di un punto ...