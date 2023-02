Osimhen | record col Napoli e infortunio | superato Higuain | cosa filtra per la Champions

(Di sabato 18 febbraio 2023) La coppia del gol non si ferma più:è Kvaratskhelia sono diventati devastanti, in ogni gara il sigillo da parte loro oramai...

NAPOLI - È una corsa a cronometro da. Sui 69 punti messi in palio finora in campionato, nelle prime 23 giornate della Serie A, il ...stagione le hanno messe Khvicha Kvaratskhelia e Victor,...Spalletti: "Solo stanchezza, non si risparmia mai" . Spalletti: "Piano con i paragoni, stiamo calmi" . Spalletti: "L'Eintracht Loro hanno più esperienza di noi" . Spalletti: "Solo ...

Record Osimhen: settimo gol consecutivo, prima volta nella storia della SSC Napoli CalcioNapoli24

Osimhen figlio del vento: 4 record di velocità in stagione ilmattino.it

Osimhen record: è il primo giocatore del Napoli a segnare in 7 gare consecutive AreaNapoli.it

Osimhen “azzanna” l’avversario ed entra di diritto nella storia del Napoli: il record CalcioNapoli1926.it

Serie A, Osimhen alla caccia del record di gol consecutivi in maglia azzurra Tutto Napoli

Gli azzurri hanno messo ko nell'anticipo anche il Sassuolo, decisivi i gemelli del gol. E martedì c'è la Champions ...La coppia del gol non si ferma più: Osimhen è Kvaratskhelia sono diventati devastanti, in ogni gara il sigillo da parte loro oramai è assicurato. Contro il Sassuolo apre le marcature il georgiano, con ...