Osimhen rassicura sulle sue condizioni | “Sto bene” Anche Spalletti conferma

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVictorè uscito all’85’ lasciando il posto al Cholito Simeone. L’attaccante nigeriano ha preso un colpo ed è per questo che è uscito dal campo. E’ scattata subito la preoccupazione tra i tifosi presenti allo stadio e quelli da casa. Subito dopo il cambio, però,si è diretto verso lo staff di fisioterapisti ed hato tutti. “Sto” si è visto in tv l’attaccante annuire con un cenno positivo.Luciano, nel post-partita, ha voluto lanciare segnalinti in vista della partita di Champions contro l’Eintracht: “Sembra che sia tutto a posto per quanto riguarda i primi accertamenti che hanno fatto i medici. Per ora si sa questo, poi approfondirà”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Per quello che abbiamo capito in campo, non sembra niente di particolare'. Luciano Spallettii tifosi del Napoli sulle condizioni di Victor, uscito malconcio dal campo: ' Sembra solo un po' di stanchezza . Lui non riesce a risparmiarsi in campo, ha voglia di saltare sempre ...Napoli, De Laurentiis "blinda"e Kvaratskhelia . Napoli, De Laurentiisi tifosi dell'Eintracht . Non solo scudetto, De Laurentiis pensa alla Champions. Il Napoli è lanciatissimo al ...

Osimhen rassicura: "Sto bene" Gol del Napoli

Osimhen rassicura dopo il cambio: "Sto bene". Anche Spalletti ... il mio napoli

Osimhen, brivido infortunio: Spalletti e il bomber rassicurano i tifosi ilmattino.it

Spalletti rassicura su Osimhen: "Solo stanchezza perché non sa risparmiarsi! Insegue tutti..." Tutto Napoli

Spalletti: “Dobbiamo restare calmi, partita fatta bene. Ecco come sta Osimhen” napolipiu.com

"Come stai". E' la domanda che Francesco Fontana, l'inviato di Dazn al Mapei Stadium, ha posto a Victor Osimhen al termine di Sassuolo-Napoli ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo soffermandosi sulle condizioni di Osimhen: "Per quello valutato subito lì sul posto non ...