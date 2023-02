Osimhen dopo il fastidio avvertito ieri sera | «Niente di che | sto bene»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ci pensaa tranquillizzare tutti sul pericolo infortunio temutoe lo fa attraverso Twitter. Il leader che non vive da star, che fa i selfi con i tifosi e non ci pensa proprio a lasciarsi sfuggire la Champions martedì. Nothing like that my brother,I Dey ok — Victor(@victor9) February 17, 2023 Scrive l’attaccante azzurro, rispondendo a un tifoso preoccupato per le sue condizioni: «di preoccupante, sto»., quando il punteggio era già sul 2-0 in favore della squadra di Spalletti e la fine del match si avvicinava,si è seduto sull’erba del Mapei Stadium toccandosi il retro della coscia: “una grande partita e ...