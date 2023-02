Osasuna vs Real Madrid – ultime notizie e possibili formazioni

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilcercherà di portarsi a cinque punti dal Barcellona, leader della Liga, quando sabato 18 febbraio si recherà all’Estadio El Sadar per affrontare l’. I Blancos arriveranno a questa sfida dopo la vittoria per 4-0 contro l’Elche mercoledì sera, mentre l’, che si trova al nono posto in classifica, ha pareggiato 0-0 con ilValladolid lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreL’ha avuto una campagna solida fino ad oggi, con un record di otto vittorie, sei pareggi e sette sconfitte in 21 ...

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Nacho, Militao, Alaba; Modric, Camavinga, Valverde; Asensio, Benzema, Rodrygo. All. Ancelotti. Osasuna (3-5-2): Fernandez; U. Garcia, Hernández, Sanchez; Cruz, Mo ...