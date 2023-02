Oroscopo del Sud | Saturno contro Cancro e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ciao amici dell'! Benvenuti nella vostra lettura astrologica di oggi. È un momento eccezionale per tutti noi, giorno che si caratterizza per le energie avvolgenti e rassicuranti del pianeta Giove. Le stelle ti promettono di grande luce in cui poter riflettere, confrontarsi con la realtà, prendersi un momento di pausa da tutti i problemi ed entrare nella zona di completa contentezza. Rispondiamo alla chiamata del Cielo ed espandiamoci al meglio! Ariete L'di oggi per l'Ariete, sprona ad agire con cautela e prendere decisioni ponderate. Il cielo infatti è pieno di energia nervosa, che scaturisce sotto forma di impulso e tensione emotiva. Cerca dunque un equilibrio tra ambizione ed immaginazione. Asseconda i tuoi desideri tracciando plan chiari ed obbiettivi realizzabili: solo così potrai far fronte a questo periodo caratterizzato da ...