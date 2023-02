Oroscopo 18 febbraio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Luna entra nell’intellettuale segno d’aria dell’Acquario alle 18:35 e siamo in uno stato d’animo profondamente filosofico quando la Luna si unisce a Giove in Ariete alle 21:51. Il Sole entra in Pesci alle 23.34, ispirando creatività, connessione emotiva ed esplorazione spirituale! La Luna incontra Mercurio alle 23.35, incoraggiando la conversazione. Ariete: 20 marzo