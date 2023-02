(Di sabato 18 febbraio 2023) Lukaku non sta disputando certamente la sua miglior stagione e il rinnovo del prestito dal Chelsea rimanere attualmente in bilico. Secondo Massimovenuto a TMW Radio, l’non haperancora sul belga DELUSIONE – Romelu Lukaku sta decisamente deludendo le aspettative e l’sta riflettendo sul rinnovo del prestito dal Chelsea. Secondo Massimo, il club nerazzurro ha già la sua coppia mentre il belga non rappresenta un’alternativa valida: «Se l’devesulla coppa Dzeko-Lautaro Martinez? Assolutamente sì, Lukaku non è in condizione. Io credo che non lo riscatterà, è un giocatore appesantito e la coppia Lautaro-Dzeko funziona. Nonnessun ...

Con 59 punti è appena un punto sotto al record di Juventus eche a questo punto della ...00 SUDAFRICA PREMIER LEAGUE- Maritzburg Utd 18:30 VIETNAM V. LEAGUE 1 Binh Duong - Ho Chi Minh 11:...A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo. Troppe critiche per l'può sorprendere in Champions CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Orlando: “Lukaku Credo che l’Inter non lo riscatterà, non vedo il motivo” fcinter1908

Orlando: «Lukaku Non è in condizione, credo che non verrà riscattato» Inter News 24

Orlando: «Inter, non vedo alcun motivo per puntare su Lukaku! No riscatto» Inter-News.it

TMW RADIO - M.Orlando: "Il Milan ha ritrovato fiducia. Inter, Lukaku non sarà riscattato" TUTTO mercato WEB

TMW RADIO - M.Orlando: "L'Inter punti alla Champions. Fiorentina, la Coppa è il nuovo obiettivo" TUTTO mercato WEB

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michele Orlando, ex calciatore, ha parlato così del futuro all'Inter di Romelu Lukaku: "Lukaku non è in condizione. Io credo che l'Inter non lo riscatterà, è un ...Carnival Row 2, intervista a Orlando Bloom: parla l'attore di Rycroft "Philo" Philostrate nella seconda stagione dal 17 febbraio.