Oristano | uccide la figlia di 13 anni a coltellate poi si lancia dalla finestra | la donna è gravissima

(Di sabato 18 febbraio 2023) È finita in tragedia l'ennesima discussione in casa tra unae laadolescente. Chiara Carta, di 13, è stata uccisa a coltellatamadre, Monica Vinci, di 52,...

In passato aveva lavorato in una profumeria di. La donna probabilmente aveva vissuto momenti difficili e di disagio. Era separata dal marito, Piero Carta, agente della polizia locale di ...L'allarme è stato dato da un passante che ha visto il corpo della donna per terra. Non si conosce ancora la dinamica della tragedia: la figlia aveva 14 ...

Uccide la figlia 13enne e tenta suicidio nell'Oristanese Agenzia ANSA

Oristano, mamma uccide a coltellate la figlia di 13 anni e si butta dalla finestra la Repubblica

Oristano, donna uccide la figlia di 13 anni e tenta il suicidio TGCOM

Oristano, mamma uccide a coltellate la figlia di 13 anni e si butta dalla finestra Il Fatto Quotidiano

Silì, madre uccide la figlia di 13 anni a coltellate e tenta il suicidio La Nuova Sardegna

E’ stata colpita con un coltello più volte e Chiara, 13 anni, ferita mortalmente, è caduta sul pavimento del bagno di casa macchiato del suo sangue, uccisa dalla madre, Monica Vinci, 52 anni, originar ...Il clima di festa della Sartiglia, a Oristano, è distrutto dal dramma di Silì: Monica Vinci, 52 anni, ha accoltellato a morte la figlia Chiara Carta, di 13, poi ha cercato di togliersi la vita ...