Oristano | mamma uccide a coltellate la figlia di 13 anni e si butta dalla finestra Le sue condizioni sono gravi

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’allarme dato da un passante: il corpo di una donna di 52, Monica Vinci, era a terra questo pomeriggio nella frazione di Silì, in provincia di. Avrebbe tentato il suicidio e mentre sul posto arrivava l’ambulanza del 118 in casa entravano gli agenti della Mobile, avvertiti dal padre, perché nel bagno di casa aveva rinvenuto il corpo della loroChiara, 13, uccisa a. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l’elicottero del 118 e le suedi salutemolto. L’ipotesi è che adre la bimba sia stata la madre che ha poi tentato di togliersi la vita. Non si conosce ancora cosa abbia scatenato nella donna il raptus omicida. Da quanto ...

Una donna di Silì, frazione di, ha ucciso la figlia di 14 anni e poi ha tentato il suicidio. Secondo quanto riferisce la Polizia, a dare l'allarme son stati i vicini di casa, che hanno trovato il corpo della donna riverso .... Si chiamava Chiara Carta, la ragazza di 13 anni uccisa questo pomeriggio a coltellate dalla madre Monica Vinci, 52 anni, in una casa di Silì, frazione di. La donna ha tentato poi ti togliersi la vita buttandosi dal primo piano dell'abitazione dove si è consumata la tragedia ed è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe stato ...

Prima ha ucciso la figlia di 13 anni, con diverse coltellate, poi una donna ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra. È successo nel primo pomeriggio a Silì, in provincia