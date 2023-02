Oristano | madre uccide la figlia 13enne e tenta il suicidio | la tragica scoperta del padre

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) Prima ha ucciso ladi 13 anni a coltellate e poi hato il. Succede oggi, 18 febbraio, a Silì, in provincia di(Sardegna), dove ildella vittima ha trovato lamorta nel bagno di casa. La giovane, Chiara Carta, sarebbe stata colpita più volte con un’arma da taglio dalladi 52 anni, Monica Vinci. Quest’ultima si è quindi lanciata dalla finestra della propria abitazionendo il. Soccorsa dopo l’allarme dato da alcuni passanti, è stata trasportata in elicottero dal personale del 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove riversa in gravi condizioni. Non si conoscono ancora i motivi dietro al gesto della. Stando alle prime ricostruzioni, la ...