Oristano | donna uccide la figlia di 13 anni e tenta il suicidio

Si chiamava Chiara Carta, la ragazza di 13 anni uccisa questo pomeriggio a coltellate dalla madre Monica Vinci, 52 anni, in una casa di Silì, frazione di. La madre ha tentato poi ti togliersi la vita buttandosi dal primo piano dell'abitazione dove si è consumata la tragedia ed è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe stato ... Non si conosce ancora cosa abbia scatenato nella madre il raptus omicida. Da quanto si apprende si era separata dal marito, un agente della Polizia locale.

Tragedia in Sardegna, a Silì (Oristano). Una donna ha ucciso la figlia di 14 anni, tentando poi il suicidio. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno ritrovato la donna, Monica Vinci, riversa