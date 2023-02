Originari della Tuscia | i Farnese dominarono in Italia e in Europa E nel viterbese restano magnifici palazzi da visitare

(Di sabato 18 febbraio 2023) C’è un Lazio che non ti aspetti ai confini con la Toscana, fatto di dolci colline, immensi boschi talvolta impenetrabili, oliveti, rigogliosi pascoli e molti campi coltivati. È una meta ideale per un fine settimana alla scoperta di un itinerario farnesiano, che parte dall’antico feudo deiai margini dello Stato pontificio: il Ducato di Castro, retto dai duchicasata a cavallo del XIII e del XVII secolo. Complicati intrighi e guerre ne disegnarono il territorio, fino all’annessione allo Stato pontificio. Il Lazio dei: tra Viterbo e Bolsena guarda le foto ...

Ma sono sbarcati anche migrantidi Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Burkina Faso e ... 17 tunisini e siriani sono stati rintracciati dai militaritenenza delle Fiamme gialle ...Sono sei gli imputati, poco più che 20enni,Bassa Modenese: Raffaele Mormone, Ugo Di Puorto, Badr Amouiyah, Andrea Cavallari, Moez Akari e Souhaib Haddada. Sono accusati di omicidio ...

Leonardo, arrivano a Vinci due disegni originali del Genio Comune di Vinci

Migranti, altri sbarchi a Lampedusa. 2800 nell''hotspot RaiNews

Polizia arresta 40enne: con la truffa dello specchietto aveva raggirato un anziano CastelliNotizie.it

Strage di Corinaldo, Fedez e Sfera Ebbasta chiamati a testimoniare al processo bis Corriere della Sera

Migranti: la Ocean Viking è arrivata a Ravenna - Cronaca Agenzia ANSA

Il deputato luinese Andrea Pellicini porta la questione in Parlamento - Nei boschi di Varesotto e Comasco soprattutto spacciatori marocchini: «Metà dei clienti dalla Svizzera» ...& I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno tratto in arresto un 40enne, originario della Polonia e senza fissa dimora, colpito da “mandato d’arresto europeo” per reati in materia di stu ...