Ong | ecco chi sono i veri razzisti | la furia di Gasparri | chi viene travolto

(Di sabato 18 febbraio 2023) Si è parlato anche dell'allarme sicurezza ieri a Dritto e Rovescio, nello studio di Paolo Del Debbio su Rete 4. In particolare, si è fatto riferimento alla città di Roma, dove nell'ultimo periodo si è registrato un boom di aggressioni e omicidi. Basti pensare ai due accoltellamenti nella stazione Termini. "Mi auguro che il nuovo governo, che ha a cuore questi temi, faccia assunzioni, un'azione di maggiore controllo del territorio", ha detto Maurizio, in collegamento con il talk Mediaset. Di fronte a una sinistra che, parlando di "rapine e violenze", si chiede dove sia il governo di destra, il vicepresidente del Senato di Forza Italia ha risposto: "I governi Berlusconi avevano istituito il poliziotto e il carabiniere di quartiere e per quello c'era stata una diminuzione del numero dei reati. Dobbiamo riporendere quella strada. Negli ultimi anni invece ...