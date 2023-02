Onestini e Ivana a cuore aperto | lacrime amare al GF Vip | le scuse e il confronto tra gli ex fidanzati – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Con l’ingresso degli exnella Casa del Grande Fratello Vip, sul ritorno di fiamma traMrazova e Lucapuntavano (quasi) tutti. Ed invece, lui ha anche minacciato di contattare gli avvocati e lei ha chiaramente espresso di non voler stare con una persona che si comporta in questo modo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.